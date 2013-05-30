麦凯恩称美国可放心向叙利亚反对派提供武器

2013年3月27日，美国参议员麦凯恩在亚利桑那州的一个新闻发布会上。 REUTERS/Samantha Sais

路透华盛顿5月29日 - 美国参议员麦凯恩（John McCain）周三称，他相信美国可以向叙利亚反对派提供武器，而不用担心武器落入“错误的人”手中。两天前，麦凯恩刚刚与叙利亚反对派会面。

麦凯恩在CNN节目中说：“我们能够确定这些是什么人。我们能帮对人。”

麦凯恩强烈主张美国向叙利亚反对派提供军事援助，并曾愤怒抨击奥巴马政府不愿更深介入叙利亚内战。

一些批评人士对武装叙利亚反对派存在顾虑，因担心武器落入“错误的人”手里，最终被用来对付美国及其盟国。

但麦凯恩指出，激进武装分子只是反对派力量中的一小部分。

美国公众舆论强烈反对直接军事介入叙利亚，麦凯恩称，包括叙利亚反对派在内，没人想要美国人亲自投入这场战斗，但叙利亚反对派希望美国能提供武器。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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