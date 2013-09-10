版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 22:40 BJT

标题新闻：美国参议院共和党领袖麦康奈尔表示将投票反对授权向叙利亚动武的当前议案

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐