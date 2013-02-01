叙利亚问题四方周六将在慕尼黑会面

路透安曼2月1日 - 叙利亚反对派消息人士称，来自美国、俄罗斯和联合国的高级官员们周六将在慕尼黑会见叙利亚反对派，讨论叙利亚政治过渡。

这将是美国官员首次与俄罗斯官员及叙利亚反对派一道探讨如何结束叙利亚内战。

叙利亚全国联盟官员周五称，叙利亚全国联盟领导人穆瓦兹·哈提卜（Moaz Alkhatib）将与美国副总统拜登、俄罗斯外长拉夫罗夫以及联合国外交官卜拉希米会面。

会面将在欧洲安全与合作会议间隙进行。此前哈提卜表示愿意不以阿萨德下台为前提条件与叙利亚官员谈判，导致其权威受到挑战，但他渡过了危机。

“卜拉希米告诉哈提卜，会议将由四方出席。哈提卜将独自前往慕尼黑。”叙利亚全国联盟一名高官说道。

“我认为，哈提卜提出（与叙利亚官员谈判的)建议后，俄罗斯对会议变得友好。叙利亚全国联盟对阿萨德下台是否应该是政治过渡的前提条件持建设性的含糊态度，这种做法有利于推进谈判。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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