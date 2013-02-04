叙利亚问题四方周六将在慕尼黑会面

日本已公布经济指标--2017/4/6
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
(本文由路透中文网编译提供)
路透安曼2月1日 - 叙利亚反对派消息人士称，来自美国、俄罗斯和联合国的高级官员们周六将在慕尼黑会见叙利亚反对派，讨论叙利亚政治过渡。
这将是美国官员首次与俄罗斯官员及叙利亚反对派一道探讨如何结束叙利亚内战。
叙利亚全国联盟官员周五称，叙利亚全国联盟领导人穆瓦兹·哈提卜（Moaz Alkhatib）将与美国副总统拜登、俄罗斯外长拉夫罗夫以及联合国外交官卜拉希米会面。
会面将在欧洲安全与合作会议间隙进行。此前哈提卜表示愿意不以阿萨德下台为前提条件与叙利亚官员谈判，导致其权威受到挑战，但他渡过了危机。
“卜拉希米告诉哈提卜，会议将由四方出席。哈提卜将独自前往慕尼黑。”叙利亚全国联盟一名高官说道。
“我认为，哈提卜提出（与叙利亚官员谈判的)建议后，俄罗斯对会议变得友好。叙利亚全国联盟对阿萨德下台是否应该是政治过渡的前提条件持建设性的含糊态度，这种做法有利于推进谈判。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。