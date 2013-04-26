叙利亚副外长称美国支持反对派力量或引火烧身

路透大马士革4月25日（记者 Michael Stott/Samia Nakhoul） - 叙利亚副外长梅克达德（Faisal Mekdad）称，美国支持叙利亚反对派力量，可能导致美国本土发生更多类似9.11事件的袭击，并警告称恐怖分子会让“恐怖主义烈火”烧遍世界各地。

西方大国一直对基地组织武装分子渗入叙利亚内战保持警惕。如今，在波士顿爆炸案发生10天后，梅克达德对路透称，美国援助反对派力量可能引火烧身。

“一旦恐怖主义烈火在叙利亚蔓延，那么也将会烧至世界各地，”梅克达德接受采访时说。

谈及外国武装分子时，梅克达德称：“这些懦夫从哪里来将回哪里去，鼓励恐怖分子无疑就是引火烧身……这些恐怖分子一旦在叙利亚取得成功，他们将会无所不往。”

梅克达德说着一口流利的英语，在位于大马士革市中心、守卫森严的外交部大楼接受了路透采访。

当被问及波士顿爆炸案是否会改变美国对叙利亚冲突的看法时，梅克达德说：“我希望美国政府记得9.11袭击--我们曾在叙利亚对此予以强烈谴责--不要重复这些鼓励恐怖主义的政策。”

与其他近期接受采访的叙利亚高官一样，梅克达德对叙利亚政府军将赢得这场内战充满信心，并否认反对派力量正在步步逼近。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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