叙利亚政府军炮击并轰炸霍姆斯市区

路透安曼6月30日（记者 Khaled Yacoub Oweis） - 活动人士称，叙利亚政府军周日对霍姆斯市的逊尼派穆斯林反对派进行了炮击和空中打击，这是政府军连续第二天在叙利亚中部地区开展攻势。

活动人士表示，防守霍姆斯老城和五个邻近逊尼区的反对派周六大体击退了政府军的地面进攻，但周日又在霍姆斯市内发生冲突，并有人丧生。

反对派“霍姆斯危机组织”成员Mohammad Mroueh指出，过去24小时里，至少有25名忠于总统阿萨德的士兵丧生，其中包括四名真主党战士。独立媒体通常无法在叙利亚自由地进行报道，因此该消息难以获得证实。

叙利亚全国联盟发布声明称，因政府军在霍姆斯的行动未能取得任何重大成果，反对派担心政府军将在该市使用化学武器。

政府军此前在霍姆斯省的村庄和叙利亚与黎巴嫩边境附近的城镇取得稳定军事战果。

反对派消息人士和外交官称，政府军加强了对霍姆斯的包围，并占领了一条主要道路，该道路通往真主党在黎巴嫩的根据地以及阿拉维派教徒控制地区的军营。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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