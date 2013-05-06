以色列空袭可能招致任何后果--叙利亚部长

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透贝鲁特5月5日 - 叙利亚信息部长Omran Zoabi周日在记者会上称，以色列对大马士革郊外三个目标发动空袭“可能招致任何后果”。
此前叙利亚因空袭召开紧急内阁会议。西方消息人士称，空袭的目标是伊朗提供给黎巴嫩真主党的导弹。
Zoabi并未暗示明确的行动，但他指出，使用各种方式保护国家免受任何国内外袭击是政府的责任。
这是今年以色列在叙利亚境内发动的第三次袭击。此前的袭击并未引发叙利亚或其盟国伊朗以及黎巴嫩真主党的军事反应。
以色列总理内塔尼亚胡的一名亲信称，以色列拒绝确认袭击，以免迫使叙利亚总统阿萨德认真考虑进行报复。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。