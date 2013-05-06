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时事要闻 | 2013年 5月 6日 星期一 16:10 BJT

以色列空袭可能招致任何后果--叙利亚部长

路透贝鲁特5月5日 - 叙利亚信息部长Omran Zoabi周日在记者会上称，以色列对大马士革郊外三个目标发动空袭“可能招致任何后果”。

此前叙利亚因空袭召开紧急内阁会议。西方消息人士称，空袭的目标是伊朗提供给黎巴嫩真主党的导弹。

Zoabi并未暗示明确的行动，但他指出，使用各种方式保护国家免受任何国内外袭击是政府的责任。

这是今年以色列在叙利亚境内发动的第三次袭击。此前的袭击并未引发叙利亚或其盟国伊朗以及黎巴嫩真主党的军事反应。

以色列总理内塔尼亚胡的一名亲信称，以色列拒绝确认袭击，以免迫使叙利亚总统阿萨德认真考虑进行报复。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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