叙利亚称愿配合国际及地区反恐努力

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透贝鲁特8月25日 - 叙利亚外长穆阿利姆(Walid al-Moualem)周一表示，叙利亚政府愿意配合国际及地区反恐努力，但是各方努力必须与叙政府协调。
在被问及叙利亚是否愿意与英美两国合作时，他表示，“欢迎他们。”
在叙利亚国家电视台播出的记者会上，穆阿利姆还谴责了伊斯兰国武装分子残杀美国记者福莱(James Foley)的行径。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。