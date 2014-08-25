版本:
中国
时事要闻 | 2014年 8月 25日 星期一 19:04 BJT

叙利亚称愿配合国际及地区反恐努力

路透贝鲁特8月25日 - 叙利亚外长穆阿利姆(Walid al-Moualem)周一表示，叙利亚政府愿意配合国际及地区反恐努力，但是各方努力必须与叙政府协调。

在被问及叙利亚是否愿意与英美两国合作时，他表示，“欢迎他们。”

在叙利亚国家电视台播出的记者会上，穆阿利姆还谴责了伊斯兰国武装分子残杀美国记者福莱(James Foley)的行径。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐