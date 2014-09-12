奥巴马授权空袭 叙利亚对外部干预发出警告

路透大马士革9月11日 - 叙利亚全国和解事务部长海达（Ali Haidar）周四称，除非获得叙利亚当局批准，否则任何对叙利亚的外部干预都将是侵略行为。美国之前表示准备打击叙利亚境内的伊斯兰国武装。

叙利亚多次警告称任何在本国领土的行动都需要得到其批准，并且曾表示愿与任何国家合作应对伊斯兰国武装。

“没有获得叙利亚政府批准的任何类型的任何行动都是侵略叙利亚的行为，”海达在大马士革对记者说。

“不论是不是军事行动，任何行动都必须同叙利亚合作并协调，也必须获得叙利亚的批准。”

海达称，外国可能只是将伊斯兰国武装作为打击叙利亚的借口。

美国及其西方盟友曾支持反对叙利亚总统阿萨德的活动，并且已经排除了同阿萨德合作打击伊斯兰国武装的可能性。

美国国务院发言人哈夫（Marie Harf）周四对记者称，美国正在考虑的任何在叙利亚境内的军事行动，目标对准的都将是伊斯兰国武装，而非阿萨德政府。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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