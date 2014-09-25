叙利亚官员：美国为首的空袭行动正按照“正确方向”进行

路透大马士革9月24日(记者 Kinda Makieh) - 叙利亚民族和解事务部部长阿里·海德尔(Ali Haidar)表示，美国领导的针对武装分子的空袭正按照“正确的方向”进行着，因为美国在空袭前已经通报叙利亚政府，且没有将目标对准平民或叙利亚军事目标。

阿里·海德尔周三对路透表示，叙利亚仍在谨慎地关注事态发展。美国战机已连续第二天袭击“伊斯兰国”据点。

他表示：“至于在叙利亚的袭击，我要说的是，就提前告知叙利亚政府以及不将空袭对准叙利亚军事设施和平民而言，迄今已经发生的事正沿着正确的方向进行着。”

“他们已经做到了告知叙利亚政府。他们确认不会将空袭目标对准叙利亚军事设施和平民，也做到了。”

美国周二表示，美国驻联合国特使已就美国会发动空袭告知叙利亚驻联合国代表。但是，美国排除了与叙利亚总统阿萨德合作的可能。

叙利亚外长上月表示，叙利亚准备与国际社会打击“伊斯兰国”的所有努力进行合作。

尽管对美国的空袭行动表示欢迎，但海德尔表示，打击“伊斯兰国”武装分子仍需采取空袭之外的更多军事行动。

“反恐战争不会仅仅通过空袭进行，这不是打击恐怖主义的唯一方式。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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