叙利亚导弹攻击致141人丧生--人权观察

路透贝鲁特2月26日 - 人权观察周二称，叙利亚军方加强对反对派控制地区的导弹攻击力度，上周在北部地区发动的四次打击导致逾141人丧生，其中71名为儿童。

“我去过很多遭到打击的地点，从没见过这样的破坏。”总部在纽约的人权观察的紧急事件研究员Ole Solvang在巡视了这四个地区后表示。

“就在你觉得情况不会更糟的时候，叙利亚政府找到了扩大杀戮的方法。”

Russia Today阿拉伯语网站报道称，叙利亚信息部长左阿比（Omran al-Zoabi）周日否认政府在冲突中使用了飞毛腿导弹。

人权观察发表声明称，遭到导弹打击的地区没有反对派存在的迹象，只有平民，这意味着打击是不合法的。

声明指出，每次打击都会导致15-20栋房屋被完全摧毁，确认的死者达到了141人，死亡总人数估计将更高。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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