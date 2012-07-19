联合国叙利亚观察行动结束 负责人离叙

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透大马士革7月19日电---联合国叙利亚观察团负责人Robert Mood少将周四离开大马士革的驻地酒店飞往日内瓦，为期90天的联合国观察行动结束，尽管效忠总统阿萨德的部队和反对派仍在激战中。
联合国观察行动授权周五结束，但是联合国安理会将於周四晚些时候决定是否将该行动延长45天。
“我是怀着满意的心情离开的，约400位勇敢的观察员在极具挑战的环境下尽了全力。”Mood在Dama Rose酒店召开的新闻发布会上表示。
“为了叙利亚人民的利益，安理会需要提供有效的领导力，各方需要真正团结在都能接受的政治计划周围。”
“政府和反对派必须愿意做出必要的让步，并回到谈判桌上来。”Mood说道，并指出不可能通过战争解决危机。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。