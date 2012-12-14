北约高官称阿萨德将下台

路透莫斯科12月14日 - 北约军事委员会主席克努德·巴特尔斯（Knud Bartels）周五称，叙利亚总统阿萨德不可能继续掌权。

巴特尔斯还表示，西方盟国正在拟定确保叙利亚化学武器库安全的计划，为阿萨德下台或被迫下台做准备。

巴特尔斯在莫斯科参加完一个会议后表示，“你或许以为我可能在假定阿萨德会消失，我倾向于认为情况确实如此。”

在回答有关叙利亚冲突策略的问题时，他表示，北约最关心的是叙利亚邻国--土耳其的安全。

北约上周同意在土耳其部署“爱国者”导弹，以保护土耳其免遭来自叙利亚导弹的威胁。北约秘书长拉斯穆森周四称，阿萨德政府接近崩溃。（完）

编译：程芳 发稿：张家伟

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