北约谴责叙利亚击落土耳其军机

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透布鲁塞尔6月26日电（记者 Justyna Pawlak/Sebastian Moffett）---北约周二谴责叙利亚击落一架土耳其军机是不可接受的，但没有威胁采取任何军事行动。
北约秘书长拉斯穆森表示，北约28个成员国的代表在布鲁塞尔举行紧急会议後，全体支持土耳其。
“北约安全不可分割，我们和土耳其紧密团结在一起。我们认为叙利亚的行为不可接受，并予以最强力的谴责。”拉斯穆森说道。
当被问及土耳其代表要求北约采取什麽行动时，一名土耳其官员称：“目前没有行动。”
叙利亚表示，击落该飞机是出於自卫，因该飞机误入叙利亚领空。
北约的反应包括警告叙利亚不要再有类似行为，但没有暗示将采取行动。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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