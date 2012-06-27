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时事要闻 | 2012年 6月 27日 星期三 13:50 BJT

北约谴责叙利亚击落土耳其军机

路透布鲁塞尔6月26日电（记者 Justyna Pawlak/Sebastian Moffett）---北约周二谴责叙利亚击落一架土耳其军机是不可接受的，但没有威胁采取任何军事行动。

北约秘书长拉斯穆森表示，北约28个成员国的代表在布鲁塞尔举行紧急会议後，全体支持土耳其。

“北约安全不可分割，我们和土耳其紧密团结在一起。我们认为叙利亚的行为不可接受，并予以最强力的谴责。”拉斯穆森说道。

当被问及土耳其代表要求北约采取什麽行动时，一名土耳其官员称：“目前没有行动。”

叙利亚表示，击落该飞机是出於自卫，因该飞机误入叙利亚领空。

北约的反应包括警告叙利亚不要再有类似行为，但没有暗示将采取行动。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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