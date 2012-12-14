阿萨德政府濒临倒台--北约秘书长

路透12月13日布鲁塞尔 - 北约秘书长拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）周四称，叙利亚阿萨德政权已经濒临倒台。拉斯穆森并谴责叙利亚政府军使用飞毛腿导弹打击反对派。

“我认为大马士革政权正接近崩溃，”拉斯穆森在北约总部与荷兰首相马克·吕特（Mark Rutte）会面后对记者表示。“我认为这只是时间问题。”

美国和北约官员周三对路透表示，叙利亚政府军发射了飞毛腿弹道导弹打击反政府力量，拉斯穆森肯定了这一消息，称北约北探测到本周叙利亚国内发射了非制导的短程飞毛腿弹道导弹。

“使用这种不加区分的武器显示出对叙利亚国内民众生命安全的公然漠视。这是非常轻率鲁莽的，对此我表示强烈谴责，”拉斯穆森表示。

叙利亚官方媒体阿拉伯通讯社（SANA）周四援引该国外交部声明，否认使用了飞毛腿导弹。

拉斯穆森敦促叙利亚政府“停止暴力，认清现实状况，并推动进程以满足叙利亚人民的合法诉求。”

北约上周同意在土耳其部署爱国者导弹，以防御叙利亚可能的导弹袭击。吕特表示这些导弹将在明年1月底就位。荷兰、美国、德国三国计划提供爱国者导弹。（完）

编译：辛毅 发稿：王燕焜

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