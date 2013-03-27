北约称无意军事干涉叙利亚

德国财长朔伊布勒获基督教民主党支持 将参加9月联邦选举

路透德国辛德尔芬根3月25日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)获得所属保守党支持，将参加9月的联邦选举。朔伊布勒为德国处理欧元区危机与希腊纾困计划的关键人物。