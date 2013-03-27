北约称无意军事干涉叙利亚

英国首相特雷莎·梅将公布收回立法自主权的计划
路透伦敦3月26日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将拿出政府如何恢复该国立法自主权的计划，公布一份结束“欧盟议员至高权力”的详细文件。
路透布鲁塞尔3月26日 - 北约周二表示，北约无意军事干涉叙利亚。此前叙利亚反对派领导人穆瓦兹·哈提卜(Moaz Alkhatib)称，美国应动用“爱国者”导弹保护反对派占领的区域免受阿萨德空中力量的打击。
一名北约官员表示表示：“北约无意军事干涉叙利亚。”此前，穆瓦兹·哈提卜表示，他向美国国务卿克里要求派遣美军动用“爱国者”导弹帮助保护反对力量控制的叙利亚北部地区。
北约已有三个国家向土耳其派出“爱国者”地对空导弹，为的是保护该国城市免遭叙利亚可能发起的袭击。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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