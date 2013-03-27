版本:
中国
时事要闻 | 2013年 3月 27日 星期三 11:48 BJT

北约称无意军事干涉叙利亚

路透布鲁塞尔3月26日 - 北约周二表示，北约无意军事干涉叙利亚。此前叙利亚反对派领导人穆瓦兹·哈提卜(Moaz Alkhatib)称，美国应动用“爱国者”导弹保护反对派占领的区域免受阿萨德空中力量的打击。

一名北约官员表示表示：“北约无意军事干涉叙利亚。”此前，穆瓦兹·哈提卜表示，他向美国国务卿克里要求派遣美军动用“爱国者”导弹帮助保护反对力量控制的叙利亚北部地区。

北约已有三个国家向土耳其派出“爱国者”地对空导弹，为的是保护该国城市免遭叙利亚可能发起的袭击。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐