北约称无意军事干涉叙利亚

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透布鲁塞尔3月26日 - 北约周二表示，北约无意军事干涉叙利亚。此前叙利亚反对派领导人穆瓦兹·哈提卜(Moaz Alkhatib)称，美国应动用“爱国者”导弹保护反对派占领的区域免受阿萨德空中力量的打击。
一名北约官员表示表示：“北约无意军事干涉叙利亚。”此前，穆瓦兹·哈提卜表示，他向美国国务卿克里要求派遣美军动用“爱国者”导弹帮助保护反对力量控制的叙利亚北部地区。
北约已有三个国家向土耳其派出“爱国者”地对空导弹，为的是保护各国城市免遭叙利亚可能发起的袭击。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。