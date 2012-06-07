活动人士称叙利亚再次发生大屠杀

路透贝鲁特6月7日电（记者 Mariam Karouny/Erika Solomon）---叙利亚反对派周四称，在联合国安理会开会评估叙利亚危机前数小时，忠于总统阿萨德的军队和民兵实施了一场新的屠杀。

一些活动人士对路透表示，叙利亚中部哈马市附近的Mazraat al-Qabeer村遭到炮击，随後地面部队进入，至少78人遇害，其中包括妇女和儿童。

叙利亚人权观察组织称：“沙比哈武装分子在炮击後进入该区域，杀害了数十人，其中包括妇女和儿童。”

一些活动人士指出，至少40名死者是妇女和儿童。在此前发生的胡拉镇屠杀事件中，近半数遇难者是儿童。

联合国派出的300人停火观察团在叙利亚已有数周，他们料将调查Mazraat al-Qabeer村的屠杀，该事件发生在叙利亚当地的夜间。

叙利亚政府没有立即就此发表评论。由於叙利亚严格禁止国际媒体介入，很难对事件予以核实。

活动人士要求立即进行调查。“叙利亚人权观察组织呼吁联合国观察员立即前往该地区。他们不应等到明天再调查这起新的屠杀。”叙利亚人权观察组织在一份声明中称。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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