叙利亚反抗力量呼吁设立禁飞区

路透叙利亚阿勒颇8月13日电（记者 Hadeel Al Shalchi）---叙利亚反对组织的一名领导人称，反抗力量需要在叙利亚与约旦和土耳其边境附近设立的由外国军队巡逻的禁飞区和避险区的保护。

周日，叙利亚北部城市阿勒颇再次发生激战，反抗力量在Saif al-Dawla地区遭到坦克、火炮及狙击手的攻击。Saif al-Dawla紧邻满目疮痍的Salaheddine地区。

尽管狙击枪声不断响起，反抗力量也警告远离，叙利亚平民仍不顾一切地返回Salaheddine附近前沿阵地查看家园。

叙利亚全国委员会（Syrian National Council）主席Abdelbasset Sida称，美国已意识到，没有禁飞区对抗阿萨德的空中优势，反抗力量的行动受到阻碍。

在Sida发表上述言论前一天，美国国务卿希拉里表示，美国和土耳其将研究一系列可能措施帮助叙利亚反抗力量，当中包括设立禁飞区，但她暗示不一定会立即做出决定。

尽管外界干涉仍看似遥远，但希拉里的言论却是对美国直接武力干涉叙利亚最接近的暗示。

Sida从伊斯坦布尔通过电话告诉路透：“有些地区正获得解放。但空袭是个问题，此外还有炮击，这些正在造成杀戮和破坏。”

他还称，在约旦和土耳其边境设立安全区“至关重要，能向（阿萨德）政权宣示其权力在逐渐削弱”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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