叙利亚副总统：内战双方均无法取胜

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特12月17日 - 叙利亚副总统Farouq al-Sharaa对黎巴嫩al-Akhbar报称，总统阿萨德和反对派都无法赢得叙利亚内战。
该报周一刊登了采访的部分摘要，远不清楚Sharaa的评论是否代表叙利亚政府的观点。
不过他仍是在公开场合表示镇压不会胜利的叙利亚最高官员。该报总体上持拥护阿萨德政权立场，称Sharaa在大马士革接受了上述采访。
内战初期，大马士革远离战乱。当前，反对派已将战火烧到了这里，只是还未对阿萨德政权造成毁灭性打击。
不过，拥护阿萨德的部队也无法将反对派驱离大马士革。
法国外长法比尤斯（Laurent Fabius）在巴黎对RFI电台表示：“我认为阿萨德的末日不远了。”
反对派称，他们正在攻占Hama省，以打通他们控制的北部农村与叙利亚中部地区的联系。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。