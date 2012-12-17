叙利亚副总统：内战双方均无法取胜

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特12月17日 - 叙利亚副总统Farouq al-Sharaa对黎巴嫩al-Akhbar报称，总统阿萨德和反对派都无法赢得叙利亚内战。

该报周一刊登了采访的部分摘要，远不清楚Sharaa的评论是否代表叙利亚政府的观点。

不过他仍是在公开场合表示镇压不会胜利的叙利亚最高官员。该报总体上持拥护阿萨德政权立场，称Sharaa在大马士革接受了上述采访。

内战初期，大马士革远离战乱。当前，反对派已将战火烧到了这里，只是还未对阿萨德政权造成毁灭性打击。

不过，拥护阿萨德的部队也无法将反对派驱离大马士革。

法国外长法比尤斯（Laurent Fabius）在巴黎对RFI电台表示：“我认为阿萨德的末日不远了。”

反对派称，他们正在攻占Hama省，以打通他们控制的北部农村与叙利亚中部地区的联系。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌