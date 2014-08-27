奥巴马称杀害美国记者的“伊斯兰国”武装分子将被“绳之以法”

独家：蔡英文建议再度通电话 特朗普回泼冷水
路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
路透北卡罗来纳州夏洛特市/华盛顿8月26日 - 美国总统奥巴马周二誓言杀害美国记者James Foley的“伊斯兰国”凶手将被“绳之以法”。
此前，奥巴马已决定，一旦他批准在叙利亚发起空袭，美国侦察机将获准在叙利亚境内收集“伊斯兰国”的情报。
奥巴马在北卡罗来纳夏洛特市的美国退伍军人协会大会上表示：“美国不会忘记。我们的目标很长远，我们需要耐心，正义终将来临。”
奥巴马称，他将动用一切必要手段抓捕那些伤害美国人的人。
奥巴马已下令对伊拉克的武装分子进行空袭，并正考虑将空袭范围扩大至叙利亚。
他说：“铲除像伊斯兰国这样的恶性肿瘤不容易，也不会很快。”
奥巴马随后返回白宫，并与国务卿克里和副总统拜登会晤。他们的讨论议程中包括“伊斯兰国”问题。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨，作为盟友的沙特阿拉伯没有公平地对待美国，而美国为保护沙特正损失一笔“巨款”。
“我热爱我以前的生活。我过得多采多姿，”特朗普接受路透专访时表示。“我以前的生活不是只有工作。我原本以为现在会比较轻松。”