奥巴马称杀害美国记者的“伊斯兰国”武装分子将被绳之以法

东南亚政经：马来西亚总理警告称，不均衡增长或助长极端主义和动荡
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北卡罗来纳州夏洛特市/华盛顿8月26日 - 美国总统奥巴马周二誓言杀害美国记者James Foley的“伊斯兰国”凶手将被绳之以法。
此前，奥巴马已决定，一旦他批准在叙利亚发起空袭，美国侦察机将获准在叙利亚境内收集“伊斯兰国”的情报。
奥巴马在北卡罗来纳夏洛特市的美国退伍军人协会大会上表示：“美国不会忘记。我们的目标很长远，我们需要耐心，正义终将来临。”
奥巴马称，他将动用一切必要手段抓捕那些伤害美国人的人。
奥巴马已下令对伊拉克的武装分子进行空袭，并正考虑将空袭范围扩大至叙利亚。
他说：“铲除像伊斯兰国这样的恶性肿瘤不容易，也不会很快。”
奥巴马随后返回白宫，并与国务卿克里和副总统拜登会晤。他们的讨论议程中包括“伊斯兰国”问题。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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