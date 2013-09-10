更新版-中东情势：奥巴马称俄罗斯的叙利亚问题建议有可能是“重大突破”

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
(新增细节)
路透华盛顿9月9日 - 美国总统奥巴马周一表示，俄罗斯提议与叙利亚进行协商，把后者化武纳入国际监管之下，如果此事当真，或许成为重大突破。
奥巴马对NBC News表示，“这可能是重大突破。但我们必须持怀疑态度，因为这与过去几年中我们看到的他们的做法不同。”
奥巴马并称，他上周与俄罗斯总统普京会晤时探讨了叙利亚将化学武器交由国际机构监管的可能性。
他对ABC News表示，若叙利亚这样做的话，美国”绝对”会暂缓任何军事打击行动。
奥巴马周一接受了六家电视专访，敦促国会授权对叙利亚采取行动。叙利亚据称在8月21日发动化学武器袭击，造成逾1,400人死亡。
奥巴马计划周二晚间向全国发表电视讲话。
他对美国有线电视新闻表示，任何旨在解决危机的外交努力都应是严肃的，而不是仅仅为了争取时间。(完)
(翻译 张荻； 审校 张涛)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会