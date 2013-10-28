叙利亚提交销毁化武计划--OPCW

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透贝鲁特10月27日 -禁止化学武器组织（OPCW）周日称，叙利亚提交了有关本国化学武器项目的声明和销毁化学武器的计划，提交时间符合销毁该国化学武器计划设定的首个主要期限。
今年8月，叙利亚大马士革郊区发生沙林毒气袭击，造成1,400余人丧生。该组织按照美国和俄罗斯达成的协议，已经派专家前往叙利亚。
专家前往叙利亚的目的是监督该国在11月1日前销毁化武生产和混合设备，并处理在2014年6月底前销毁该国所有化武的事宜。
OPCW周日在声明中称，叙利亚周四“向OPCW提交了化学武器项目的初步正式声明”，当中包括“一份全面销毁方案，供OPCW执委会考虑”。
“叙利亚提交的时间符合（相关）期限，”该组织说。
OPCW没有透露叙利亚化武的详细情况，该国的化武预计为1,000吨左右。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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