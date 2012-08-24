叙异见人士称只有阿拉维派倒戈才能推翻阿萨德

民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透巴黎8月23日电（记者 John Irish）---叙利亚全国委员会（SNC）前成员Randa Kassis周四称，只有执政的阿拉维派倒戈，叙利亚总统阿萨德才会倒台。Kassis称自己因表达了对伊斯兰占主导地位的担心而被逐出SNC。
身在巴黎的Kassis是一位非宗教反对派人士，她称SNC不仅对国内萨拉菲斯特（Salafist）和基地组织（al Qaeda）武装成员的增多视而不见，也几乎未与阿拉维派接触，更不用说采取策略说服他们倒戈了。
“如果没有阿拉维派的倒戈，我们就无法采取任何行动，只能陷入内战，”她对路透说。
Kassis是一名作家和人类学家。她说，她将在9月宣布成立一个新的名为多元社会运动（The Movement for a Pluralist Society）的叙利亚反对派阵营，以挑战分化严重的SNC。
她指出，这个反对派阵营会将由不同的教派及少数民族成员组成，包括德鲁兹派（Druze）、基督教徒、库尔德人（Kurds）及非教派和多元派人士。
她还称，这个反对派阵营的主要目的是组织大规模倒戈，特别是在阿拉维派之中，这会对阿萨德政权带来“重创”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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