叙异见人士称只有阿拉维派倒戈才能推翻阿萨德

路透巴黎8月23日电（记者 John Irish）---叙利亚全国委员会（SNC）前成员Randa Kassis周四称，只有执政的阿拉维派倒戈，叙利亚总统阿萨德才会倒台。Kassis称自己因表达了对伊斯兰占主导地位的担心而被逐出SNC。

身在巴黎的Kassis是一位非宗教反对派人士，她称SNC不仅对国内萨拉菲斯特（Salafist）和基地组织（al Qaeda）武装成员的增多视而不见，也几乎未与阿拉维派接触，更不用说采取策略说服他们倒戈了。

“如果没有阿拉维派的倒戈，我们就无法采取任何行动，只能陷入内战，”她对路透说。

Kassis是一名作家和人类学家。她说，她将在9月宣布成立一个新的名为多元社会运动（The Movement for a Pluralist Society）的叙利亚反对派阵营，以挑战分化严重的SNC。

她指出，这个反对派阵营会将由不同的教派及少数民族成员组成，包括德鲁兹派（Druze）、基督教徒、库尔德人（Kurds）及非教派和多元派人士。

她还称，这个反对派阵营的主要目的是组织大规模倒戈，特别是在阿拉维派之中，这会对阿萨德政权带来“重创”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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