叙利亚反对派同意参加日内瓦和平会议

(本文由路透中文网编译提供)

路透伊斯坦布尔11月11日 - 叙利亚全国联盟（SNC）周一发表声明称，同意参加在日内瓦召开的国际和平会议。

这份阿拉伯语声明提出了一系列必须在会议召开前满足的条件。日内瓦涉叙国际和平会议的目的是设立过渡管理机构，以结束叙利亚持续两年半的内战。

叙利亚全国联盟领导人曾表示愿意参加美俄所倡导的日内瓦和平会议，但此次声明是该组织首次承诺将参加该会议，并提出条件。

各方希望会议能在11月底前召开，但叙利亚全国联盟立场不明确，加上美俄在会议目的及反对派代表等事宜上存在分歧，可能令会议延后召开。

叙利亚全国联盟要求，此前在日内瓦首轮会谈上设定的目标以及10月底在伦敦举行的会谈等之前的承诺应为进一步协商的基础。

该联盟周一在声明中称，必须保证救援机构能获准进入包围区、释放政治犯、政治会议应以产生政治过渡为目标。

叙利亚全国联盟是在经过两天磋商后达成上述一致决定的。（完）