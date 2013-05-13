叙反对派将会商是否参加和平会议

路透安曼5月12日（记者 Khaled Yacoub Oweis） - 叙利亚反对派联盟官员周日称，联盟将于5月23日在伊斯坦布尔举行会议，决定是否参加美国和俄罗斯组织的旨在结束叙利亚内战的会议。

该联盟拥有60名成员，以伊斯兰教徒为主。联盟内部的消息人士称，会议将选举新的领导人，并讨论临时总理Ghassan Hitto的命运。Hitto因受与卡塔尔关系密切的反对派人物影响过大而遭到严重指责。

为了扩大联盟的吸引力，来自东部Deir al-Zor省的独立伊斯兰人士Ahmad Tomaa Kheder或将取代Hitto。消息人士告诉路透，Kheder在战前与自由主义者密切合作，以和平方式反对阿萨德政权。

“一切都将由大会决定。”一名联盟官员说道。

“尽管Hitto试图继续担任该职务，大会将决定接受有关Kheder的提名，”一名联盟消息人士表示。

“如果不能确定（美俄主张的）和平会议是否包括安排阿萨德下台的内容，反对派联盟若参加会议将失去在叙利亚人民心中的威信，”另外一名联盟内部人士说道。

“另一方面，感觉美国与俄罗斯将合作进行最后一轮努力，如果不成功，将采取军事行动，后者将有助于推翻阿萨德。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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