独家：叙反对派提战后愿景 刻意回避阿萨德

路透日内瓦2月12日（记者Khaled Yacoub Oweis） -叙利亚反对派周三向联合国特别代表卜拉希米(LakhdarBrahimi)提交了一份文件，呼吁成立一个过渡管理机构监督叙利亚全国停火及驱逐外国参战人员。文件中并未提及叙利亚现任总统阿萨德。

路透记者看到的这份机密文件展示了战后叙利亚的前景，其中叙利亚各部族共同参与过渡进程，重建叙利亚和平与稳定。

反对派和外交消息人士表示，该文件刻意未提及阿萨德，这一点与世界大国在2012年6月达成的协议内容一致。当时的协议提出成立一个具备完整行政职能的过渡机构，涵盖部队和安全机构，但阿萨德的前途却悬而未决。

“我认为反对派已明确回避提及阿萨德，这是与其斗争的最好办法，”一名中东外交官说。

文件中称，过渡机构将是“代表叙利亚主权和独立的唯一合法机构，也是在国际社会中代表叙利亚的唯一机构。”

被问及该文件为何没有提及阿萨德时，叙反对派首席谈判代表巴赫拉（Hadial-Bahra）告诉路透：“我们不能再将某个人作为叙利亚的唯一形象进行谈论。我们特意提交了一份法律文件。任何读到这份文件的人都会意识到，政治过渡将为叙利亚未来的新民主奠定基础。”

周三，叙利亚政府代表称谈判必须首先集中在打击恐怖活动上，拒绝就反对派提出的过渡管理机构开展谈判，并称反对派的想法将“无果而终”。

美国和俄罗斯高级官员将于周四与卜拉希米会面，支持他将此次徘徊不前的会谈带入正轨。

“叙利亚反对派再一次展示出他们对本次谈判的严肃态度。他们不断提出叙利亚未来的前景，我们对他们的做法表示赞赏，”一名参与谈判的美国国务院官员称。“他们尊重所有叙利亚人的自由与尊严。他们也表现出愿意为叙利亚人民做出建设性举动。但阿萨德政权并无这样的想法。”（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。