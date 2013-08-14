俄罗斯称不太可能在10月前召开叙利亚和会

路透莫斯科8月13日 - 俄罗斯副外长加提诺夫(Gennady Gatilov)周二称，俄罗斯希望尽快召开叙利亚和平会议，但因之前外交日程紧张，10月以前举行和会的可能性不大。

加提诺夫表示，预计在8月底进行更多磋商，为这次被称为第二次日内瓦会议（Geneva-2）的和会做准备。

“不太可能在9月举行（和会），因为有其他重大事件，包括联合国大会部长级会议等。”加提诺夫对国际文传电讯社说道。

“我们希望和会尽快举行，但我们要对可能影响会议的形势保持清醒的认识。”

俄罗斯和美国官员上周就应该尽快举行叙利亚和会达成共识，但没有提出聚拢叙利亚对立方的具体计划。

美俄两国官员最初称将努力在5月底前促成和谈。但是会议召开日期不断延后，部分原因是反对派内部存在分歧，无法决定谁能代表自己。

联合国-阿盟叙利亚问题特使卜拉希米与美俄高级官员在日内瓦举行了会谈，排除了8月前举行和会的可能性。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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