叙总理叛逃後遭解职 政府军炮轰阿勒颇

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透叙利亚AZAZ 8月6日电（记者 Hadeel Al Shalchi）---叙利亚国家电视台周一报导，该国总理希贾卜被解职。叙利亚军队看似准备对阿勒颇的反对派发动地面进攻。
叙利亚总统阿萨德6月刚刚任命希贾卜为总理，叙利亚当局称此前举行的议会选举是推进政治改革的一步，但反对派认为这是个骗局。
另据叙利亚官方消息人士称，希贾卜此前已经叛逃至约旦。
周一叙利亚国家电视台总部遭到炸弹袭击，炸弹在大楼的第三层爆炸。信息部长Omran Zoabi表示，没有人受重伤，国家电视台仍在继续播出节目。
路透记者在阿勒颇看到，遭遇数日坦克炮击和直升机扫射後，反对派看起来很憔悴、不知所措，而且弹药不多。
反对派的武器装备远逊於政府军。他们基本上已经撤出大马士革，勉强在阿勒颇坚守。
周一，叙利亚军队用坦克向阿勒颇的小巷进行了炮击，并用直升机进行了扫射。
军方的狙击手在房顶对反对派进行射击，其中一名狙击手向一辆装满炸弹的汽车射击，导致车辆陷入火海。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。