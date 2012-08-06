叙总理叛逃後遭解职 政府军炮轰阿勒颇

路透叙利亚AZAZ 8月6日电（记者 Hadeel Al Shalchi）---叙利亚国家电视台周一报导，该国总理希贾卜被解职。叙利亚军队看似准备对阿勒颇的反对派发动地面进攻。

叙利亚总统阿萨德6月刚刚任命希贾卜为总理，叙利亚当局称此前举行的议会选举是推进政治改革的一步，但反对派认为这是个骗局。

另据叙利亚官方消息人士称，希贾卜此前已经叛逃至约旦。

周一叙利亚国家电视台总部遭到炸弹袭击，炸弹在大楼的第三层爆炸。信息部长Omran Zoabi表示，没有人受重伤，国家电视台仍在继续播出节目。

路透记者在阿勒颇看到，遭遇数日坦克炮击和直升机扫射後，反对派看起来很憔悴、不知所措，而且弹药不多。

反对派的武器装备远逊於政府军。他们基本上已经撤出大马士革，勉强在阿勒颇坚守。

周一，叙利亚军队用坦克向阿勒颇的小巷进行了炮击，并用直升机进行了扫射。

军方的狙击手在房顶对反对派进行射击，其中一名狙击手向一辆装满炸弹的汽车射击，导致车辆陷入火海。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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