美俄寻找政治解决叙利亚问题--特使

路透贝鲁特12月9日电（记者 Erika Solomon）----联合国叙利亚问题特使卜拉希米（Lakhdar Brahimi）周日称，美俄官员已就寻找政治方案解决叙利亚问题作出承诺。但俄罗斯否认其准备支持推翻阿萨德的揣测。

如今，叙利亚反抗力量已兵临大马士革城下，而政府军对首都东部郊区及一些反抗力量占据的外围地区的轰炸仍每日持续不断。

在不到一周的时间内，卜拉希米与美俄负责对外事务的副部长级官员举行了第二次三方会谈。这明显是对叙利亚暴力活动升级作出回应。

“与会三方重申了他们的共同评估，即叙利亚局势十分糟糕且日益恶化。他们强调，以政治方式结束叙利亚危机不仅有必要，而且仍有可能，”卜拉希米在声明中称。

作为叙利亚的主要武器供应国，俄罗斯坚称其针对阿萨德的立场没有软化，并指出三方会谈并未磋商阿萨德的未来命运。

俄塔社援引俄罗斯外长拉夫罗夫的话报导称：“我们没有就阿萨德的命运举行任何会谈。”

卜拉希米称，这次三方会谈的目的是根据去年6月的日内瓦宣言寻找解决叙利亚问题的方案。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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