麦凯恩将在俄报纸撰文 回敬普京

路透华盛顿9月13日 - 美国共和党参议员麦凯恩的发言人罗杰斯（Brian Rogers）周五称，麦凯恩将为俄罗斯《真理报》(Pravda)撰写一篇文章，作为对俄罗斯总统普京在《纽约时报》撰文谈论叙利亚问题的回应。

此前，美国《外交政策》杂志曾向《真理报》提供一份麦凯恩接受CNN采访的文本，麦凯恩当时谈论了俄罗斯在新闻自由方面的限制，并开玩笑说愿意为《真理报》写文章。

据《外交政策》称，后来《真理报》表示愿意刊登“像麦凯恩这样的知名政客”的文章。

近日美国《纽约时报》刊登了普京的一篇评论文章，普京在文中以调解人的口吻，批评美国倾向在国际争端中使用“蛮力”。

很多美国议员明确表示，他们不欢迎普京介入美国国会围绕是否批准对叙利亚进行军事打击的辩论。

民主党参议员、参议院外交关系委员会主席梅内德斯(Robert Menendez)对CNN说：“我几乎想吐。”

上周在参议院外交关系委员会投票中，梅内德斯和麦凯恩均投票支持授权奥巴马对叙利亚动武。

相关议案尚未提交参议院全体表决，美国和俄罗斯正寻求外交解决叙利亚危机。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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