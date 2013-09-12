普京称美国对叙动武将令冲突升级

路透华盛顿9月11日 - 俄罗斯总统普京周三发出警告，反对美国对叙利亚进行军事打击，称这一行动可能令叙利亚冲突升级，并可能引发恐怖主义袭击。

普京在《纽约时报》上发表文章称，在叙利亚两年半的冲突中，支持民主者寥寥，而到处是与政府作战的基地武装分子和各种类型的极端分子。

他再次重申俄罗斯政府和叙利亚政府之前的说法，即8月21日发生的化学武器攻击事件很可能是反对派武装力量所为，意在激发外国干预。美国政府认为，8月的化武攻击是阿萨德政府实施的。

奥巴马周二在演讲时称，已要求国会就授权军事打击叙利亚推迟投票，以就俄罗斯提出的将叙利亚化学武器交由国际社会监督的提议进行外交努力。不过，他表示，军事打击威胁仍需存在，以确保叙利亚会遵从要求。

普京警告不要在没有联合国授权的情况下对叙利亚采取军事行动，称“我们必须停止使用武力言论”。

“尽管很多国家以及包括教皇在内的众多主要政治和宗教领袖强烈反对，美国仍可能对叙利亚发动军事打击，该打击将导致出现更多无辜受害者以及冲突升级，很可能令冲突扩散到他国，”普京写道。

“军事打击将增加暴力事件，引发新一波恐怖主义。军事打击可能损害解决伊朗核问题和巴以冲突的多边努力，并可能令中东和北非地区更加不稳定。军事打击可能打破国际法律和秩序体系的平衡，”普京称。

普京并写道，对别国的内部冲突进行军事干预已经成为美国的惯例，这令人震惊。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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