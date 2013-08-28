基地组织誓言对叙利亚政府发起报复行动 回应毒气攻击事件

路透迪拜8月28日 - SITE Monitoring Group周二晚些时候报道称，基地组织分支机构ISIL威胁称要对叙利亚政府及其军事目标喷发“复仇火山”，以报复大马士革附近发生的疑似毒气攻击。

ISIL的一个分支在声明中称，针对叙利亚发生的一系列屠杀，包括上周所谓的化学武器攻击，该组织将对叙利亚发动惩罚行动。该分支之前与叙利亚的八个派别召开了会议。

“与会派别决定对政府在Eastern Ghouta屠杀我们人民的行为作出回应，实施‘复仇火山’突袭行动，而上次屠杀还是化学武器屠杀，”SITE援引签署日期为8月26日的声明称。

“他们已决定攻击（叙利亚）政府在大马士革的主要公共场所，当中包括安全机构、供应点、培训中心及基础设施，”SITE称。

美国及其盟国认为叙利亚政府军发动了上周的毒气攻击，他们正在加紧准备对叙利亚实施可能的军事打击。

叙利亚政府否认发动了毒气攻击行动，并将矛头指向反对派。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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