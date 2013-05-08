以色列空袭暴露叙利亚防空力量薄弱

路透安曼5月7日（记者 Khaled Yacoub Oweis） - 当空袭警报在位于叙利亚Hameh的一处军事设施上空响起时，以色列战机已开始对该目标发起攻击，住在附近的文职人员则仓惶与家人避难。这里是叙利亚最坚固的军事设施之一。

叙利亚反对派消息人士称，上周日凌晨时分，以色列战机对大马士革周边目标发动了一系列攻击，当中也包括叙利亚的防空设施。但Hameh的军事设施受到的破坏最严重。该处设施与叙利亚政府的生化武器项目有关联，四周被高墙围住。

“家人跑到地下室呆在那儿，”一位目击者称。Hameh的空袭令夜空如昼，数公里外的地面都感受到震动。“我们听到了救护车的声音。当时基地里面的人不多，但面对这种规模的袭击，守卫和巡逻的士兵肯定死了很多。”

这次空袭引发外界担心以色列可能介入叙利亚内战。叙利亚政府指责称，以色列实际上是在帮助基地组织的伊斯兰恐怖分子。

反对派消息人士称，以色列战机还对叙利亚共和国卫队位于Qasioun山上的军事设施进行了攻击。这些军事设施所处的位置可俯瞰大马士革的城中心和附近的巴拉达河（Barada River）盆地。

据当地居民、活动人士及反对派军方消息人士称，该地区据信是真主党的供给线。由于叙利亚对媒体的限制，很难对这些说法予以证实。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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