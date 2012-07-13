叙倒戈大使呼吁军队“调转枪口” 俄阻止安理会行动

路透贝鲁特7月12日电（记者 Mariam Karouny/Erika Solomon）---叙利亚首位放弃支持总统阿萨德的大使呼吁军队“调转枪口，打击政府犯罪分子”。叙利亚军队周四在坦克掩护下，冲进大马士革的一个郊区清扫反叛力量。

Nawaf al-Fares是叙利亚驻邻国伊拉克的大使，与安全服务机构关系密切。伊拉克是叙利亚在该地区为数不多的盟友之一。

Fares周三在Facebook发布视频声明公开宣布倒戈，还在声明中多次提到叙利亚政府军杀戮平民。

“我宣布，从这一刻开始，我加入到了叙利亚人民的革命中，”他说道。

“我请求……军队将士也加入到革命中来，保卫祖国和人民。请调转你们的枪口，打击现政权的犯罪分子吧……”

就在几天前，叙利亚共和卫队指挥官Manaf Tlas叛逃，此事令反抗阿萨德的力量大为振奋。

然而，作为叙利亚最坚强的盟友，俄罗斯周四依然力挺阿萨德，向西方和阿拉伯国家发出明确警告，不考虑推动联合国安理会通过对叙利亚强硬决议的活动。

英国周三将得到美国、法国和德国支持的新决议草案交给安理会各成员国传阅。这份草案与国际特使安南起草的过渡计划相符，将按照《联合国宪章》第七章强制执行。

决议草案要求安理会授权进行从外交和经济制裁到武力干预等各种行动。

在安理会成员国讨论延长联合国在叙利亚观察团任期的决议时，俄罗斯常驻联合国副大使潘金（Alexander Pankin）明确表示，俄罗斯在必要时会使用否决权。

“我们坚决反对引入《联合国宪章》第七章。什麽都可以谈判，但这一点没得谈，这是一条红线。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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