叙反对派称击落一飞机并俘获飞行员

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
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路透阿勒颇8月14日电（记者 Hadeel Al Shalchi）---叙利亚反对派周二欢呼，声称击落了一架飞机并俘虏了飞行员。这是反对派对抗火力强大的政府军所取得的一次胜利。
周一上传到网上的视频显示，该飞机在猛烈的炮火下从空中坠落并起火。反对派称，他们使用刚刚获得的大口径对空武器将飞机击落。
叙利亚政府称，飞机是在执行“常规训练任务”时因技术故障坠毁。
反对派还公布了一段关於一名男子的视频，他们声称他是该飞机的飞行员。反对派表示，该飞行员在飞机坠落时从飞机中弹射出来，随後被俘虏。
“我们将按照我们的宗教信仰、道德和日内瓦公约关於战俘的要求对待这名俘虏，”一名自称Abu Laith上尉的反对派人士在视频中说道。
不过YouTube上出现的其他视频也显示反对派用暴力伸张正义。其中一个视频显示，有尸体从一个邮局的房顶被扔下，很多人高喊着围观。人群中愤怒的人将尸体踢下楼梯，能听到他们称这些死者是支持政府的shabbiha民兵组织成员。
击落一架飞机对只拥有轻型装备的反对派来说是个少有的胜利。政府军武器先进，近几个月更为频繁地使用空中力量。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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