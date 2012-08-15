利比亚武装人员加入叙利亚反对派

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透贝鲁特8月14日电（记者 Mariam Karouny）---利比亚和爱尔兰混血儿Hussam Najjar对路透称，参加去年利比亚内战的经验丰富的武装人员已经到达叙利亚前线，帮助反对派训练和组织军队。他还称，叙利亚的情况远不如当初的利比亚。
Najjar来自都柏林，父亲是利比亚人，母亲是爱尔兰人。他是一名受过训练的狙击手，曾在Mahdi al-Harati的领导下参与一年前进攻卡扎菲在的黎波里的住宅。Harati来自利比亚西部山区，是一名有影响力的民兵领导人。
Harati目前在叙利亚领导一支部队，主要由叙利亚人组成，也包括一些外国人，其中有20位来自他自己的利比亚武装小组。Najjar称，Harati几个月前要求Najjar从都柏林赶到叙利亚加入他的阵营。
Najjar表示，为叙利亚反对派提供帮助的利比亚人包括通讯、後勤、人道主义事务以及重武器方面的专家。他们管理训练基地，并讲授战术。
Najjar称，当他看到叙利亚反对派落後的装备和混乱的组织时，他感到很吃惊，他认为叙利亚逊尼派穆斯林所受阿萨德的压迫远大於利比亚人所受卡扎菲的压迫。
Najjar指出，在他抵达叙利亚以後的几个月里，反对派的武器装备已经比之前“强大五倍”。他们已经获得了大口径防空武器和狙击枪。
组织混乱是个严重的问题。利比亚由於存在北约设立的禁飞区，反对派能够组织起大规模的训练营，但叙利亚反对派从未逃出阿萨德空军的打击范围。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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