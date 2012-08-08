叙反对派撤出阿勒颇一处前线阵地

路透阿勒颇8月8日电---叙利亚反对派放弃了Salaheddine区，这是近几天对抗政府军的前线阵地。

“我们撤退了。”一名反对派士兵对路透记者喊道。反对派上周设立的检查站已经消失，只剩下一面反对派的旗帜。

可以听到炮弹击中建筑後的爆炸声。叙利亚政府消息人士对黎巴嫩Al-Manar电视台表示，政府军已经控制Salaheddine区。

直升机飞过一个仍由反对派控制的警察局，此地距离Salaheddine区约一公里。反对派士兵混乱地奔跑，对着对讲机高喊：“政府军来啦，政府军来啦。”

自称Abu Ali的反对派指挥官称，已经收到坦克进入Salaheddine区的情报，因通讯困难无法获得更多情报。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。