联合国难民署：土耳其将继续向叙难民开放边境

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透日内瓦7月25日电---联合国难民署发言人Sybella Wilkes周三称，土耳其将关闭与叙利亚的商业运输往来，仍允许叙利亚难民通过边境。
“我们得到承诺，边境仍向难民敞开。我们从土耳其政府得到的消息是，边境的双向商业运输往来将关闭，”Wilkes对路透表示。
她补充称，夜间有约300名叙利亚难民从边境进入土耳其，一些人通过非正式的口岸入境。
“土耳其政府仍欢迎难民入境，并提供保护。”
早些时候，土耳其海关和贸易部一名官员曾告知路透，因安全形势恶化，周三起土耳其将关闭与叙利亚的所有边境口岸。
自16个月前叙利亚危机爆发以来，共有约12万叙利亚难民在联合国难民署登记，其中伊拉克有7,490人，约旦36,323人，黎巴嫩31,004人，土耳其43,387人。
过去几周，每天逃往约旦的叙利亚难民人数上升一倍至1,200-1,300人。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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