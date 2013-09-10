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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 14:48 BJT

更新版-中东情势：证据显示化武袭击很可能是叙利亚政府所为--人权组织

(新增细节；本文由路透中文网编译提供)

路透9月10日 - 总部位于美国的人权组织--人权观察(Human Rights Watch)周二称，相关证据强烈显示叙利亚政府军应为8月21日的毒气袭击事件负责。此次毒气袭击造成逾1,400人死亡，但叙利亚总统阿萨德一直否认实施过毒气袭击。

人权观察发布报告称，经过分析目击者的陈述、袭击可能来源的信息、残余的攻击武器以及受害者的医疗记录，得出上述结论。

人权观察称，“根据这些袭击中使用的火箭和发射台型号，这些证据强烈显示这些武器系统据悉是只有叙利亚政府军才拥有和使用的。”

“人权观察和监测叙利亚武器使用情况的军火专家尚未记录叙利亚反对派力量拥有袭击中使用的140毫米和330毫米的火箭弹，或相关发射台。”

目前美国政府正寻求国会批准军事打击叙利亚。与此同时，俄罗斯提议让叙利亚的化学武器接受国际监督，美国总统奥巴马正对此进行考虑。（完）

编译：程芳 发稿：王燕焜

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