更新版-中东情势：证据显示化武袭击很可能是叙利亚政府所为--人权组织

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
(新增细节；本文由路透中文网编译提供)
路透9月10日 - 总部位于美国的人权组织--人权观察(Human Rights Watch)周二称，相关证据强烈显示叙利亚政府军应为8月21日的毒气袭击事件负责。此次毒气袭击造成逾1,400人死亡，但叙利亚总统阿萨德一直否认实施过毒气袭击。
人权观察发布报告称，经过分析目击者的陈述、袭击可能来源的信息、残余的攻击武器以及受害者的医疗记录，得出上述结论。
人权观察称，“根据这些袭击中使用的火箭和发射台型号，这些证据强烈显示这些武器系统据悉是只有叙利亚政府军才拥有和使用的。”
“人权观察和监测叙利亚武器使用情况的军火专家尚未记录叙利亚反对派力量拥有袭击中使用的140毫米和330毫米的火箭弹，或相关发射台。”
目前美国政府正寻求国会批准军事打击叙利亚。与此同时，俄罗斯提议让叙利亚的化学武器接受国际监督，美国总统奥巴马正对此进行考虑。（完）
编译：程芳 发稿：王燕焜
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会