叙利亚政府军发射火箭弹驱赶首都反抗力量

路透贝鲁特1月5日（记者 Peter Graff） - 叙利亚政府军周六向大马士革Jobar地区发射火箭弹，试图驱赶向总统阿萨德权力中心逼近的反抗力量。

叙利亚冲突仍未有缓解迹象，该国副外长Faisal al-Makdad造访伊朗，以寻求叙利亚在该区主要盟友的继续支持。叙利亚冲突已持续21个月，造成的死亡人数达6万。

伊朗法斯通讯社（Fars）报导称，Faisal al-Makdad将与伊朗总统艾哈迈迪内贾德及其他一些官员会面。

叙利亚官方媒体称，阿萨德周日上午将发表关于“叙利亚及地区发展”的演讲，这将是他自去年11月以来首次就叙利亚冲突公开发表的一次主要讲话。去年11月，他在俄罗斯电视台发表讲话称，外部干涉对中东地区而言是一大灾难，并誓言绝不选择流亡。

在那之后，反抗力量步步逼近，将战火烧到了首都附近。大马士革的活动人士Housam称，政府军周六向大马士革市中心附近的逊尼派穆斯林聚集区Jobar发射火箭弹。而在前一天，政府军还对首都以东的郊区Daraya进行了轰炸，该地区是反抗力量在首都郊区占据的地区之一。

“炮火凌晨时分响起，上午11点后加强，眼下已是十分激烈。昨天，大马士革最危险的地区是Daraya，今天则是Jobar，”Housam通过Skype表示。

叙利亚官方通讯社SANA报导称，来自亲政府电视台Addouniya TV的记者Suheil al-Ali在“恐怖分子”的一次袭击中受伤身亡。“恐怖分子”是叙利亚官方媒体对反抗力量的称谓。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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