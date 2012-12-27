叙利亚将与俄罗斯探讨卜拉希米和平计划

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透贝鲁特12月26日（记者 Erika Solomon） - 叙利亚和黎巴嫩消息人士称，叙利亚总统阿萨德周三派副外长Faisal Makdad前往莫斯科，探讨联合国-阿盟叙利亚危机联合特别代表卜拉希米提出的危机解决方案。
卜拉希米周一与阿萨德举行了会谈，并打算与叙利亚官员和反对派举行一系列会议，试图促成权力和平过渡，但他并未透露如何做到。
一名叙利亚消息人士称，Makdad前往莫斯科讨论与卜拉希米会谈的细节，但是该消息人士不愿透露是否正在酝酿达成一个协议。
一名黎巴嫩官员指出，Makdad被派往俄罗斯，寻求俄罗斯关于可能达成协议的意见。
该官员称，叙利亚官员在与卜拉希米举行会谈后态度乐观。卜拉希米周二会见了叙利亚外长Walid Moualem。
“目前有新的氛围，好现象正在出现。”该官员匿名说道，但未给出细节。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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