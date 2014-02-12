俄罗斯将对当前叙利亚援助草案投下否决票--报道

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透莫斯科2月12日 - 俄新社(RIA)周三援引俄罗斯副外长加提诺夫(GennadyGatilov)的说法称，俄罗斯认为目前的联合国叙利亚援助问题决议草案目的是为西方武力干预叙利亚创造条件，如果该草案不做修改，俄罗斯将在投票时行使否决权。
“对我们而言，当前的草案内容是不能接受的，我们当然不能让它通过，”加提诺夫说。联合国周二就西方及阿拉伯国家联合提出的这一援助草案进行了辩论。（完）
编译：王燕焜 发稿： 王凤昌
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路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。