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时事要闻 | 2014年 2月 12日 星期三 14:55 BJT

俄罗斯将对当前叙利亚援助草案投下否决票--报道

路透莫斯科2月12日 - 俄新社(RIA)周三援引俄罗斯副外长加提诺夫(GennadyGatilov)的说法称，俄罗斯认为目前的联合国叙利亚援助问题决议草案目的是为西方武力干预叙利亚创造条件，如果该草案不做修改，俄罗斯将在投票时行使否决权。

“对我们而言，当前的草案内容是不能接受的，我们当然不能让它通过，”加提诺夫说。联合国周二就西方及阿拉伯国家联合提出的这一援助草案进行了辩论。（完）

编译：王燕焜 发稿： 王凤昌

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