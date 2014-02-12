俄罗斯将对当前叙利亚援助草案投下否决票--报道

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科2月12日 - 俄新社(RIA)周三援引俄罗斯副外长加提诺夫(Gennady Gatilov)的说法称，俄罗斯认为目前的联合国叙利亚援助问题决议草案目的是为西方武力干预叙利亚创造条件，如果该草案不做修改，俄罗斯将在投票时行使否决权。
“对我们而言，当前的草案内容是不能接受的，我们当然不能让它通过，”加提诺夫说。联合国周二就西方及阿拉伯国家联合提出的这一援助草案进行了辩论。（完）
编译：王燕焜 发稿： 王凤昌
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。