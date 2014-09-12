俄称未经联合国授权在叙利亚实施空袭是侵略行为

路透莫斯科/巴黎9月11日 - 俄罗斯周四称，未经联合国授权发动对叙利亚境内伊斯兰国武装的空袭将是侵略行为。这引发未来几周俄罗斯和西方国家可能出现新对抗的可能。

“美国总统奥巴马已经直接表示，美国武装力量有可能在不经叙利亚合法政府同意情况下，对叙境内伊斯兰国武装实施打击，” 俄罗斯外交部发言人卢卡舍维奇（Alexander Lukashevich）称。

“在缺少联合国安理会决议情况下，这个措施将是侵略行为，严重违反国际法。”

奥巴马周三称，他首次授权在叙利亚进行空袭，并在伊拉克进行更多的打击活动，以升级打击伊斯兰国武装的行动。

西方国家已经排除与叙利亚总统阿萨德合作的可能性，称阿萨德间接地帮助伊斯兰国，以削弱其他反对派力量。

奥巴马在有关在叙利亚采取行动的讲话中没有提到寻求国际社会的同意。

法国周三表示，准备参与在伊拉克的空袭行动，但在叙利亚参与军事行动则需要国际法支持。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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