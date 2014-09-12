俄称未经联合国授权在叙利亚实施空袭是侵略行为

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科/巴黎9月11日 - 俄罗斯周四称，未经联合国授权发动对叙利亚境内伊斯兰国武装的空袭将是侵略行为。这引发未来几周俄罗斯和西方国家可能出现新对抗的可能。
“美国总统奥巴马已经直接表示，美国武装力量有可能在不经叙利亚合法政府同意情况下，对叙境内伊斯兰国武装实施打击，” 俄罗斯外交部发言人卢卡舍维奇（Alexander Lukashevich）称。
“在缺少联合国安理会决议情况下，这个措施将是侵略行为，严重违反国际法。”
奥巴马周三称，他首次授权在叙利亚进行空袭，并在伊拉克进行更多的打击活动，以升级打击伊斯兰国武装的行动。
西方国家已经排除与叙利亚总统阿萨德合作的可能性，称阿萨德间接地帮助伊斯兰国，以削弱其他反对派力量。
奥巴马在有关在叙利亚采取行动的讲话中没有提到寻求国际社会的同意。
法国周三表示，准备参与在伊拉克的空袭行动，但在叙利亚参与军事行动则需要国际法支持。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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路透新加坡4月26日 - 燃料油近月粘度价差周三从2017年高点回落， 此前已经连续上涨近两周。而强劲的买兴以及普氏窗口的交易价值提振38 0-cst现货升水升至近两周高点。 5月粘度价差 ，即180-cst和380-cst燃料油之间的价 差周三跌至每吨8美元，较上日每吨下跌0.25美元。 贸易消息人士称，勾兑燃料油变得更有利可图，以及对沥青稀释油需 求的增长，均促进了粘度价差近来的上涨。 周二5月粘度价差涨至每吨8.25美元，为12月12日以来最高。 周三普氏窗口内共达成三笔船货交易，总共成交6万吨380-cst燃料油 ，成交量为3月31日以来最低。 三批船货均由中石油购买，其中两批卖家是壳牌，另一批卖家是Coas tal。 周三成交价的升水范围为每吨较新加坡报价升水1-1.5美元，周二为 每吨升水0.5-1.25美元。 自4月以来，总共有338万吨380-cst燃料油在普氏窗口成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨80 .53美元，前一日触及三周高位。 贸易商表示美国汽油市场意外低迷，或影响亚洲，因石脑油也可以作 为汽油的一个混合成份。 不过短期内石脑油的基本面可能仍会维持强劲。 “目前的升水很高，但坚挺态势可能会维持一段时间，因6月下半月 船货的需求不久将开始，”一位在新加坡的贸易商说。 台塑石化将购买6月上半月到岸麦寮的船货。 还不清楚台塑石化的求购数量。 印度巴拉特石油公司本周出售的5月石脑油船货升水创下该公司逾10 个月高点。 亚洲汽油裂解价差处在两周低点每桶10.62美元。 现货交易有九笔达成。 在五笔石脑油交易中托克买入三笔，但四笔汽油交易的卖家都是托克 ，买家则分别为PTT、联合石化、贡渥和卢克石油，成交价格介于每桶62. 60-62.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)