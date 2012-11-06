俄外长称供叙武器系履行前苏联合同

路透开罗11月5日电---俄罗斯外交部长拉夫罗夫接受埃及《金字塔报》（al-Ahram daily）采访时称，俄罗斯是按前苏联时期的承诺向叙利亚供应武器，目的是帮助叙利亚抵御外部威胁，而不是支持叙利亚总统阿萨德。

去年，俄罗斯向叙利亚政府出售了价值10亿美元的武器，而且俄罗斯还明确表示反对联合国安理会对叙利亚实施武器禁运，理由是叙利亚的反抗力量可非法获得武器。

拉夫罗夫接受《金字塔报》采访时称，俄罗斯依旧向叙利亚运送武器是前苏联时期所签合同的一部分，并没有违法国际法。该报周一刊载了对拉夫罗夫的采访内容。

“我们不偏袒叙利亚内战的任何一方。至于俄叙军事技术合作，目的是支持叙利亚在面临外部政治威胁时有能力抵御，而不是支持阿萨德。”

拉夫罗夫指责外国势力向叙利亚反对派提供武器违反国际法，还补充说此类武器可能会落入基地组织（al Qaeda）分子之手。

“曾向叙利亚提供主要武器的是前苏联，但我们目前处於完成落实承诺的过程中，而这主要与供应一些防空系统有关，”拉夫罗夫说。

“这些军品出口带有防御性质，与国际条约没有冲突，”他说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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