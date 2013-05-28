俄罗斯称欧盟对叙武器禁运将到期有损和谈前景

英国脱欧有条件 但并非无法挽回--欧洲议会
路透布鲁塞尔3月29日 - 欧洲议会周三称，英国脱欧可以挽回，但若英国脱欧应先结清账单，而且要想与欧盟讨论新的贸易协议，要先保障公民权益。
路透莫斯科5月28日 - 俄罗斯周二表示，欧盟未能延长对叙利亚的武器禁运措施将有损俄罗斯和美国正极力促成的叙利亚和谈前景。
俄罗斯俄通社-塔斯社(Itar-Tass)援引俄副外长谢尔盖·里亚布科夫(Sergei Ryabkov)的说法报道称：“这直接损及召开（叙利亚问题）国际会议前景。”欧盟此举将允许其成员国向叙利亚反抗力量提供武器。
欧盟各国政府周一未能取得共识，但决定允许一项向叙利亚反抗力量提供武器的禁令到期。
反对继续对叙利亚实施武器禁运的英法明确表示，他们目前不会向叙反对派提供武器，但欧盟官员表示，这一承诺将在8月1日到期。
5月7日，俄罗斯和美国宣布，将极力促成叙利亚政府和反对派举行和谈，以结束叙利亚内战。
俄罗斯外长拉夫罗夫和美国国务卿克里周一晚些时候在巴黎再次会晤，讨论叙利亚和谈提议，但并未宣布任何具体计划。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透布鲁塞尔3月29日 - 欧洲议会周三称，英国脱欧可以挽回，但若英国脱欧应先结清账单，而且要想与欧盟讨论新的贸易协议，要先保障公民权益。
路透伦敦3月29日 - 英国首相特雷莎·梅周三表示，英国已正式启动退欧进程。 特雷莎·梅对议会表示，“第50条款已启动，这与英国人民的愿望一致，英国将脱离欧盟，” 她称，在退出条款外，未来英国将寻求与欧盟建立伙伴关系。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
3月29日(周三)--英国驻欧盟大使Tim Barrow在大约下午1:30(1130GMT)从大使馆来到欧洲理事会大楼，递交特雷莎·梅的签名信，通知欧盟英国要退出。在伦敦，特雷莎·梅将在议会发表讲话。