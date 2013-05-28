俄罗斯称欧盟对叙武器禁运将到期有损和谈前景

路透莫斯科5月28日 - 俄罗斯周二表示，欧盟未能延长对叙利亚的武器禁运措施将有损俄罗斯和美国正极力促成的叙利亚和谈前景。

俄罗斯俄通社-塔斯社(Itar-Tass)援引俄副外长谢尔盖·里亚布科夫(Sergei Ryabkov)的说法报道称：“这直接损及召开（叙利亚问题）国际会议前景。”欧盟此举将允许其成员国向叙利亚反抗力量提供武器。

欧盟各国政府周一未能取得共识，但决定允许一项向叙利亚反抗力量提供武器的禁令到期。

反对继续对叙利亚实施武器禁运的英法明确表示，他们目前不会向叙反对派提供武器，但欧盟官员表示，这一承诺将在8月1日到期。

5月7日，俄罗斯和美国宣布，将极力促成叙利亚政府和反对派举行和谈，以结束叙利亚内战。

俄罗斯外长拉夫罗夫和美国国务卿克里周一晚些时候在巴黎再次会晤，讨论叙利亚和谈提议，但并未宣布任何具体计划。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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