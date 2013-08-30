叙利亚借向俄支付军火订单加深彼此关系

路透莫斯科8月29日(记者 Thomas Grove) - 根据俄罗斯军火行业消息人士的说法，叙利亚内战已爆发逾两年，叙利亚总统阿萨德正在通过俄罗斯银行系统支付所购买俄制武器订单，试图以此加强与俄罗斯的关系。

付款一事表明阿萨德维持与俄关系的方式。随着西方国家计划就毒气袭击事件对叙利亚政府军采取军事行动，阿萨德与俄罗斯的关系本周成为焦点。

路透进行的调查显示，两国在最近几个月加深了彼此间的关系。

尽管不可能确切认定俄罗斯是否为叙利亚政府提供武器，但从俄罗斯武器出口垄断企业使用的一处乌克兰港口前往叙利亚的船只数量自4月以来大幅增加。

这位要求匿名的俄罗斯国防行业消息人士称，阿萨德最近几个月开始为价值近10亿美元的四套s-300防空导弹系统合同，以及另外价值5.5亿美元的36架雅克-130教练战斗机订单付款。

消息人士称：“他们已经为雅克-130作了首付，大约是总额的10%。至于S-300，他们肯定支付了20%的首付款，现在我们可能拿到一半款项了。”

另一名俄罗斯消息人士和两名在莫斯科的叙利亚反对派成员说，阿萨德家族在俄罗斯的财务一直由阿萨德的舅舅Mohammad Makhlouf，在前苏联时代一座摩天大厦酒店的房间里打理。

其中一名叙利亚反对派成员说：“所有的生意都在那里进行。Makhlouf在那里与客户见面。他打理所有的生意，确保一切都按计划进行。”

路透多次试图联系Makhlouf及其他叙利亚官员对本次报道置评未果。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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